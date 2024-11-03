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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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В Торонто прошла церемония вывода из обращения номера Винса Картера

Канадский клуб вывел из обращения 15-й номер знаменитого защитника. Картер провел неполные 7 первых сезонов своей карьеры с «Рэпторс» и вывел команду во второй раунд плей-офф в 2001 году.

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