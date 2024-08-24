Россиянам рассказали о новой ежегодной семейной выплате

Экономист Осаволюк: с 2026 года некоторые семьи в РФ получат налоговую выплату В России с 2026 года семьи с двумя и более детьми и доходом не более 1,5 прожиточных минимумов смогут ежегодно получать семейную налоговую выплату.
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