Харрис лидирует с небольшим отрывом среди вероятных избирателей

Вице-президент США Камала Харрис, выдвинувшая свою кандидатуру от демократов на предстоящих выборах, опережает своего соперника-республиканца и экс-президента Дональда Трампа по поддержке потенциальных избирателей на национальном уровне.
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