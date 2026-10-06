Нападающий «Зенита» Александр Соболев и защитник петербургской команды Игорь Дивеев пошутили над вратарем «Краснодара» Станиславом Агкацевым в преддверии очного матча клубов в 10-м туре РПЛ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым