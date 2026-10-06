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Соболев — Агкацеву перед матчем «Краснодар» — «Зенит»: «Стасик уже переживает»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев и защитник петербургской команды Игорь Дивеев пошутили над вратарем «Краснодара» Станиславом Агкацевым в преддверии очного матча клубов в 10-м туре РПЛ.

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