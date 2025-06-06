В Омске из-за антисанитарии временно закрыли шашлычку на 10-й Чередовой. Собственник признал, что нарушал санитарные правила.
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В Омске из-за антисанитарии временно закрыли шашлычку на 10-й Чередовой. Собственник признал, что нарушал санитарные правила.