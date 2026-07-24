20 июля 1969 года произошло событие, вошедшее в историю: Нил Армстронг ступил на поверхность Луны, став первопроходцем среди людей.
Астрономы сняли главный вопрос о Луне: были ли американцы на спутнике Земли?
Комментарии
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Михаил Гринжук
Да сказки для идиотов даже при минимальном воздействии двигателя учитывая низкую гравитацию и отсутствие атмосферы воронка должна остаться.А что касается грунта с Луны так никто его не видел и ни исследовал.Даже китайским ученые его не да.Да и вообще пускай америкосы совершат посадку астронавта не луну и вернут его обратно.А то тогда могли а сейчас не могут. Сказки для идиотов
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