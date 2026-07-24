Нервное настрое...
Политика и интернетМнения
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Астрономы сняли главный вопрос о Луне: были ли американцы на спутнике Земли?

Астрономы сняли главный вопрос о Луне: были ли американцы на спутнике Земли?

20 июля 1969 года произошло событие, вошедшее в историю: Нил Армстронг ступил на поверхность Луны, став первопроходцем среди людей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Михаил Гринжук
Да сказки для идиотов даже при минимальном  воздействии двигателя  учитывая низкую гравитацию и отсутствие атмосферы воронка должна остаться.А что касается грунта с Луны так никто его не видел и ни исследовал.Даже китайским ученые его не да.Да и вообще  пускай америкосы совершат посадку астронавта не луну и вернут его обратно.А то тогда могли а сейчас не могут. Сказки для идиотов
Ответить
1 м.