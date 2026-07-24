Астрономы сняли главный вопрос о Луне: были ли американцы на спутнике Земли?

Михаил Гринжук

Да сказки для идиотов даже при минимальном воздействии двигателя учитывая низкую гравитацию и отсутствие атмосферы воронка должна остаться.А что касается грунта с Луны так никто его не видел и ни исследовал.Даже китайским ученые его не да.Да и вообще пускай америкосы совершат посадку астронавта не луну и вернут его обратно.А то тогда могли а сейчас не могут. Сказки для идиотов