Бербок потребовала от США согласовать сделку по ресурсам Украины с ЕС

ВАШИНГТОН, 1 апреля, ФедералПресс. Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок во время пресс-конференции заявила о необходимости согласования сделки США по украинским ресурсам с законодательной системой Европейского союза.
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