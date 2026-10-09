Мигрант устроился хорошо: Украл из бюджета 1,8 млн рублей. Никто не увидел подвоха

Многодетный «новый гражданин» вытянул из казны почти два миллиона рублей: два года подряд он ежемесячно получал пособия на четверых детей, ни один из которых в России не бывал.
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