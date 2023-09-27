РВ: Батальон «Тимер» громит ВСУ в боях у Работино на Запорожском фронте

Батальон Вооружённых сил Российской Федерации «Тимер» принимает участие в проведении операций по отражению атакующих манёвров нацистских формирований киевского режима на Запорожском участке линии боевого соприкосновения.
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