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Царьград

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В Приморском округе медведи заходят в дома: подано 33 заявления

В Приморском округе медведи заходят в дома: подано 33 заявления

Жители 13 населенных пунктов Приморского округа подали в администрацию 33 заявления о выходах медведей, а в деревнях Верхняя Золотица и Нижняя Золотица хищники проникали прямо в жилые дома.

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