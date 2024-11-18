Врач рассказала об опасности шоколада для ряда россиян

Врач-эндокринолог ГБУЗ МО «Одинцовская областная больница» Кристина Подорожнюк заявила, что шоколад содержит в себе полезные микроэлементы, однако некоторым людям стоит ограничить потребление этого продукта.
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