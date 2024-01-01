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Пол-литра, грамота и другие криптовалюты СССР

Пол-литра, грамота и другие криптовалюты СССР

Почему в Советском Союзе универсальным платежным средством была пол-литровая бутылка водки и на какие блага жизни мог рассчитывать счастливый обладатель почетной грамоты? Про эти и другие неденежные средства оплаты в классическом брежневском СССР читайте в нашем выпуске.

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