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В казанском Кремле прокомментировали введение обязательной вакцинации от коронавируса

В казанском Кремле прокомментировали введение обязательной вакцинации от коронавируса

— Это же забота о вашем здоровье, — прокомментировала введение обязательной вакцинации от коронавируса в Татарстане руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

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