В Иванове сотрудники полиции задержали с поличным подозреваемого в сбыте наркотиков

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Ивановской области пресечена преступная деятельность жителя Саратовской области 1993 года рождения, который на территории нашего региона занимался сбытом наркотических средств.
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