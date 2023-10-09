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ИЗВЕСТИЯ iz

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Жительница Израиля рассказала о взрывах в Ашкелоне

Жительница Израиля рассказала о взрывах в Ашкелоне

В Ашкелоне, который находится в 8 км от границы с Газой, достаточно отчетливо слышны удары Израиля. Во время срабатывания сирены у граждан есть только 10 секунд, чтобы укрыться, рассказала «Известиям» 9 октября местная жительница Анна Галицына.

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