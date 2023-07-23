Коротко о непосредственных организаторах провокации.Есть такой псевдодагестанский Telegram-канал "Утро Дагестан".
Незаконная мигрантская акция (к организации которой прямо причастна Украина) в центре Москвы
Комментарии
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Анатолий Витушкин
Почему не были задержаны участники незаконной акции? Все колебания власти только увеличивают агрессивный настрой толпы.
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13 час.
Станислав Курганский
Мигранты (концепт) Нужно перевернуть ситуацию, не правоохранительные органы контролируют, а сами мигранты это должны делать. Как? Создать условия при которых за любое нарушение, оскорбление и т.д. из страны высылались бы с мигрантом все родственники без права въезда в страну и все однофамильцы, но однофамильцы если докажут что не родственники могут получить снова право на въезд в нашу страну. И все эти действия за счёт диаспоры и точка. При таких условиях мигранты сами начнут тормозить своих дебилов.
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11 час.
v
viach
За что, почему уволены омоновцы?! Восстановить немедленно!
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11 час.
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