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Роспотребнадзор рассказал тулякам, какими инфекциями можно заразиться через воду

Роспотребнадзор рассказал тулякам, какими инфекциями можно заразиться через воду

В разгар купального сезона и в преддверии жарких выходных Роспотребнадзор напомнил тулякам о правилах безопасности при выборе водоема для отдыха и купания, а также рассказал, какими инфекциями можно заразиться через воду.

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