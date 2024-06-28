Роспотребнадзор рассказал тулякам, какими инфекциями можно заразиться через воду

В разгар купального сезона и в преддверии жарких выходных Роспотребнадзор напомнил тулякам о правилах безопасности при выборе водоема для отдыха и купания, а также рассказал, какими инфекциями можно заразиться через воду.
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