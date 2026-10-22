Огромное здание на Восходе было задумано, как первая очередь большого комплекса. Считается, что здание ГПНТБ, которое перекрывает и заканчивает улицу Восход, стало причиной транспортных проблем в этой части города.
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