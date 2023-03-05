Харри впервые после дисквалификации за допинг вышел в финал ATP

Чилиец Николас Харри в Сантьяго победил Хауме Муньяра со счетом 1:6, 7:6(4), 6:1 и вышел финал. Для 27-летнего Харри это будет четвертый финал в карьере и первый с 2019-го, когда он выиграл титул в Баштаде.