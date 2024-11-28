Садовник Борреля высказал ему претензии по поводу поддержки Киева

Еврокомиссар признался, что вопрос является справедливым Уходящий с поста верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель признался, что его садовник возмущен тем, как его налоги тратятся на поддержку Украины, об этом европейский комиссар рассказал в интервью итальянскому агентству ANSA.