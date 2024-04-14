Джоан Роулинг не простила звёзд «Гарри Поттера» за предательство

Фанаты вселенной чародейства и волшебства продолжают мечтать о возвращении актеров, сыгравших Гарри Поттера и его друзей, но это не произойдет, так как Дэниэл Рэдклифф и Эмма Уотсон присоединились к мнению большинства знаменитостей, которые выступили против Джоан Роулинг, когда она заявила, что существует только два пола.