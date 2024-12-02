Захарова — о помиловании Хантера Байдена: карикатура на демократию

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя решение президента США Джо Байдена помиловать своего сына Хантера Байдена по целому ряду преступлений, заявила, что всё это напоминает «карикатуру на демократию».
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