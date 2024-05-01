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Прораб Днепропетровщины

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  • Valeriy
    удар по элестроструктуре - это и есть удар по населению!«Энергетическая в...

Дніпряни мають передати показання газових лічильників до 5 травня

Дніпряни мають передати показання газових лічильників до 5 травня

Дніпровська філія «ГАЗМЕРЕЖІ» акцентує увагу мешканців Дніпра та Дніпровського району, що згідно з Кодексом газорозподільних систем, затвердженим НКРЕКП, побутовий споживач зобов'язаний щомісяця станом на 1 число місяця знімати фактичні показники лічильника газу та протягом п'яти діб (до 5 числа включно) надавати їх Оператору ГРМ, щоб уникнути розбіжностей у розрахунках за послуги з газопостачання.

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