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В Польше задумались о восстановлении отношений с Россией

На фоне нынешней геополитической ситуации Польша находится на распутье: страна может начать новый диалог с Москвой или продолжить сотрудничество с Англией и Францией, сохраняя статус главного противника России в Европе, отмечает польская пресса.

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