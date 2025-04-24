В Польше задумались о восстановлении отношений с Россией

На фоне нынешней геополитической ситуации Польша находится на распутье: страна может начать новый диалог с Москвой или продолжить сотрудничество с Англией и Францией, сохраняя статус главного противника России в Европе, отмечает польская пресса.
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