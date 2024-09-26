Агент Доннаруммы начал с «ПСЖ» переговоры о новом контракте: «Мы хотели бы остаться. Джанлуиджи играет за один из лучших клубов мира»

Соглашение 25-летнего вратаря сборной Италии с парижанами рассчитано до лета 2026 года. «У Джанлуиджи еще осталось два года по контракту, так что мы не спешим.
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