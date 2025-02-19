От желтизны и следа не останется: смешайте соду, уксус и йод, чтобы сделать чудо-раствор Ольга БезродняяВ поисках эффективного чистящего средства для технической керамики — раковин, унитазов и ванн — многие предпочитают естественные и простые решения.