От желтизны и следа не останется: смешайте соду, уксус и йод, чтобы сделать чудо-раствор Ольга БезродняяВ поисках эффективного чистящего средства для технической керамики — раковин, унитазов и ванн — многие предпочитают естественные и простые решения.
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