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Царьград

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Секрет Пугачёвой раскрыла Диана: "Она хотела остаться в России. Но Галкин* потащил её за собой"

Секрет Пугачёвой раскрыла Диана: "Она хотела остаться в России. Но Галкин* потащил её за собой"

Секрет Пугачёвой раскрыла Диана: "Она хотела остаться в России. Но Галкин* потащил её за собой". Как отметила известный блогер, которая долгое время живёт в Юрмале, певица до последнего надеялась, что статус иноагента обойдёт их стороной.

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