Секрет Пугачёвой раскрыла Диана: "Она хотела остаться в России. Но Галкин* потащил её за собой". Как отметила известный блогер, которая долгое время живёт в Юрмале, певица до последнего надеялась, что статус иноагента обойдёт их стороной.