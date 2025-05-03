Граждан Средней Азии выслали из США. За счёт Узбекистана Американские власти депортировали в Узбекистан более 130 мигрантов из Средней Азии, находившихся в США нелегально.
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Граждан Средней Азии выслали из США. За счёт Узбекистана Американские власти депортировали в Узбекистан более 130 мигрантов из Средней Азии, находившихся в США нелегально.
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