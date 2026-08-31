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Умер Александр Сафонов, герой мема «Сафонов, оплатить!»

Умер Александр Сафонов, герой мема «Сафонов, оплатить!»

На специальной военной операции (СВО) погиб Александр Сафонов — человек, запомнившийся миллионам россиян по культовому мему.

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