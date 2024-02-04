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Что за церковный праздник 4 февраля, запреты и традиции в день апостола от 70-ти Тимофея

Что за церковный праздник 4 февраля, запреты и традиции в день апостола от 70-ти Тимофея

4 февраля отмечается память апостола от 70-ти Тимофея в православной церкви. Этот день становится особенным временем молитв, праздничных обрядов и суеверий, которые переплетаются с древними традициями и предсказаниями.

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