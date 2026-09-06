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Татар-информ

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Идею привлекать россиян с категорией «Д» к защите от дронов поддержал Путин

Идею привлекать россиян с категорией «Д» к защите от дронов поддержал Путин

Президент России Владимир Путин поддержал идею о привлечении добровольцев с категорией годности «Д» к службе в региональных подразделениях по защите от атак БПЛА.

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