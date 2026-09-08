На Украине начали пропадать продукты из магазинов и меню McDonald’s

В ресторанах не хватает картофеля фри, куриных бургеров и других позиций — перебои связывают с проблемами логистики после ударов по складам.
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