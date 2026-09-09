Проект водоотведения с Бронных переулков Новосибирска направили на экспертизу

«Вопрос отвода грунтовых и дождевых вод с территории Бронных переулков поднимался неоднократно жителями Кировского района на наших встречах.
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