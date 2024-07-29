Николаев назвал верным решение не назначать пенальти в ворота махачкалинского «Динамо» за игру рукой защитника Шумахова

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев прокомментировал «СЭ» эпизод с неназначенным в ворота махачкалинского «Динамо» пенальти за игру рукой защитника Идара Шумахова на 78-й минуте матча 2-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:0).
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