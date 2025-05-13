Депутат Нилов: Россия в будущем может перейти на четырехдневную рабочую неделю

Это станет возможно за счет внедрения новых технологий Россия со временем может перейти на четырехдневную рабочую неделю, это может стать возможным из-за использования новых технологий, сообщил РИА Новости глава комитета Государственной думы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР).