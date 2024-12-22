В Москве с 2025 года увеличится социальная доплата пенсионерам

Пенсионеры в Москве начнут получать повышенную социальную доплату. Ее сумма зависит от срока проживания в столице, сообщила РИА «Новости» председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева.
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