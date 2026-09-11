Тим Кук снялся в рекламе Samsung Galaxy Z Fold 8

Но этот Тим Кук не имеет к Apple никакого отношения Samsung отреагировала на выход первого складного iPhone — iPhone Duo — новой рекламой Galaxy Z Fold 8, в которой снялся… Тим Кук.
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