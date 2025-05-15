Общий призовой фонд премии в 2025 году составит более 24 миллионов рублей. Литрес запускает новый сезон премии «Электронная буква» Литрес29 апреля стартовал приём произведений на «Электронную букву — 2025» — крупнейшую в России литературную премию в области электронных и аудиокниг.