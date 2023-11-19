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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Урош Трифунович выбыл на неопределенный срок с разрывом мышц бедра

Атакующий защитник «Партизана» Урош Трифунович получил травму в матче Евролиги против «Альбы» (89:74) и будет отсутствовать длительное время.

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