Экс-сотрудницу больницы отправили в колонию за 300-тысячную взятку

К семи годам в исправительной колонии общего режима приговорили экс-руководителя контрактной службы Барабинской центральной районной больницы – за денежное вознаграждение она принимала решения в пользу коммерческой организации при госзакупках.
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