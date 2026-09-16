Эндокринолог Арчакова объяснила, что прибавка до 3 кг может быть сезонной нормой

Осенью люди меньше двигаются, чаще едят сладкое и калорийное, а также меняют режим сна. Прибавка до 2–3 кг может быть временной, но при более заметном наборе веса стоит обратиться к врачу, сообщает газета «Известия» .
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