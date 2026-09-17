МОСКВА. СЕВЕРО-...
MainБлогГОРОДЖКХОБЩЕСТВОПРОИСШЕСТВИЯДОСУГСПОРТ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД

76 подписчиков

Собянин открыл новый пешеходный мост на Болотной набережной

Собянин открыл новый пешеходный мост на Болотной набережной

Сергей Собянин открыл новый пешеходный мост на Болотной набережной под Малым Каменным мостом. Сооружение длиной около 170 метров и шириной 5,4 метра соединило участки набережной, разделенные улицей Серафимовича.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым