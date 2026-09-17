Сергей Собянин открыл новый пешеходный мост на Болотной набережной под Малым Каменным мостом. Сооружение длиной около 170 метров и шириной 5,4 метра соединило участки набережной, разделенные улицей Серафимовича.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Задержана пособни...
- Собянин рассказал...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым