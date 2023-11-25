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Красный Север

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Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

Пользователи «2ГИС» могут видеть своих друзей на карте

Пользователи «2ГИС» могут видеть своих друзей на карте

Сервис «2ГИС» обновился: теперь пользователи могут обмениваться своим местоположением с близкими. Бесплатная функция работает в последней версии приложения на iOS и Android (при получении ссылки-приглашения).

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