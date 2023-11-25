Пользователи «2ГИС» могут видеть своих друзей на карте

Сервис «2ГИС» обновился: теперь пользователи могут обмениваться своим местоположением с близкими. Бесплатная функция работает в последней версии приложения на iOS и Android (при получении ссылки-приглашения).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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