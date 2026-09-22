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Во Владимире на проспекте Ленина пешеход погиб под колесами машины

Во Владимире на проспекте Ленина пешеход погиб под колесами машины

Дорожно-транспортное происшествие случилось поздно вечером 21 сентября. Об этом сообщили в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Владимиру .

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