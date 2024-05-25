«Придется проявить гибкость». Минфин США прокомментировал ход переговоров по замороженным российским активам

Йеллен: переговоры G7 по замороженным активам РФ идут без накладок Глава Минфина США Джанет Йеллен прокомментировала соглашение по замороженным активам России и подчеркнула, что обсуждение документа проходит без накладок.
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