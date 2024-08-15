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Глава Салехарда Алексей Титовский провел выездное совещание по строящимся объектам благоустройства

Глава Салехарда Алексей Титовский провел выездное совещание по строящимся объектам благоустройства

Глава Салехарда Алексей Титовский провел выездное совещание по строящимся объектам благоустройства. Градоначальник оценил ход работ, выполняемых в рамках реализации программ "Мой двор" и "Формирование комфортной городской среды".

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