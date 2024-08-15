Глава Салехарда Алексей Титовский провел выездное совещание по строящимся объектам благоустройства. Градоначальник оценил ход работ, выполняемых в рамках реализации программ "Мой двор" и "Формирование комфортной городской среды".
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