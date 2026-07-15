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В США раскрыли детали и сроки введения новых санкций против России. Под угрозой также оказались Китай и Индия

В США раскрыли детали и сроки введения новых санкций против России. Под угрозой также оказались Китай и Индия

Проект новых санкций против России, составленный скончавшимся сенатором Линдси Грэмом (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), предусматривает введение ограничений против крупнейших покупателей российских нефти и газа.

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