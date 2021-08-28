Чем активированный уголь вреден для здоровья

ПолонСил.ру - социальная сеть здоровьяЗдоровьеЧем активированный уголь вреден для здоровья Даже если в вашей домашней аптечке лекарств обычно совсем немного, там наверняка найдется активированный уголь.Вернуться к статье23НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьsorswСтатейка ерундовая, что называется "для дураков". Если выпить ведро воды одним махом, то тоже можно даже помереть ))) А ведро слив очень поможет от активированного угля. "Клин клином выбивают". Нормальный человек редко принимает даже две таблетки активированного угля. А злоупотребление иммодиумом может тоже привести к печальным последствиям. Вывод прост: во всём надо знать меру, а дураком быть не стоит. ))Алексей ПИМЕНОВЯ тока из водки сивуху выгонял.Комментировать
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