Курс юаня резко вырос до 12,5700

Курс юаня резко вырос до 12,5700Тенденция роста китайской валюты сегодня снова набирает обороты. По итогам торгов на текущий момент юань подорожал до 12,5700, прибавляя +0,69% Таковы данные Московской биржи к этой минуте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии