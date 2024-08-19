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Курс юаня резко вырос до 12,5700

Курс юаня резко вырос до 12,5700Тенденция роста китайской валюты сегодня снова набирает обороты. По итогам торгов на текущий момент юань подорожал до 12,5700, прибавляя +0,69% Таковы данные Московской биржи к этой минуте.

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