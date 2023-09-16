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Дрэймонд Грин: «Были сомнения, что «Уорриорз» дадут мне шанс исправиться и вернут в команду»

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин признался, что после удара одноклубника Джордана Пула на тренировке в 2022 году у него были сомнения по поводу своего будущего в команде.

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